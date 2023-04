Serie A : la Juventus, tenue en échec à Bologne, ne profite pas de la défaite de la Lazio

La 32ème journée de Serie A s’achevait avec une belle confrontation de haut de tableau entre Bologne et la Juventus. A domicile, les joueurs de Thiago Motta étaient les plus dangereux en début de rencontre. Seulement quelques minutes après le coup d’envoi, Danilo faisait tomber Riccardo Orsolini dans la surface turinoise et l’arbitre ne bronchait pas et désignait le point de pénalty. L’attaquant italien se chargeait d’exécuter la sentence pour ouvrir le score (9e, 1-0). La Vieille Dame tentait bien de réagir mais Lukasz Skorupski se montrait intraitable dans les cages face à Arkadiusz Milik (25e) et Nicolo Fagioli (26e). Le portier de Bologne arrêtait même le pénalty de son compatriote polonais de l’attaque turinoise (30e).

Au retour des vestiaires, la Juventus trouvait enfin le chemin des filets sur une nouvelle occasion d’Arkadiusz Milik à l’heure de jeu (60e, 1-1). Entrés en jeu au cours de la deuxième période, Samuel Iling-Junior (62e) et Matìas Soulé (85e) se procuraient deux belles occasions mais les deux jeunes pépites turinoises ne trouvaient pas la faille pour renverser la situation. Ce match nul ne fait donc pas les affaires des deux formations qui font du surplace au classement. En effet, la Juventus reste sur la dernière marche du podium malgré la défaite de la Lazio un peu plus tôt ce dimanche face à l’Inter tandis que Bologne devra attendre avant de se rapprocher des places qualificatives pour les prochaines éditions des coupes européennes.

