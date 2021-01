Luka Jovic raconte son passage raté au Real Madrid

La suite après cette publicité

Retour à la case départ. En 2019, Luka Jovic quittait l'Eintracht Francfort, où il avait réalisé une saison pleine, pour rejoindre le grand Real Madrid. Une écurie qui n'a pas hésité à débourser 60 millions d'euros pour le faire signer et qui lui avait offert un contrat jusqu'en 2024. Recruté pour être la doublure de Karim Benzema voire même un concurrent, le Serbe avait donc toutes les cartes en mains pour réussir. Malheureusement, il a échoué dans sa mission. Entre les blessures et ses problèmes extrasportifs, il n'a pas réussi à convaincre Zinedine Zidane. Le Real Madrid a donc décidé de lui ouvrir la porte cet hiver contrairement à cet été.

C'est ce qu'a avoué ce mardi Jovic lors de sa conférence de presse de présentation. «Il y a eu des rumeurs cet été, mais Madrid a tout arrêté. Maintenant, je suis heureux que mon souhait de revenir ait été exaucé». Puis il a enchaîné : «je suis très heureux d'être de retour. Je me sens très à l'aise et ça se voit sur le terrain. J'ai marqué deux buts pendant tout mon séjour au Real Madrid et maintenant j'en suis à trois ici. La ville, le club et, surtout, les équipements sont faits sur mesure pour moi». Comme chez lui, le Serbe se sent bien et cela se voit sur le terrain. En trois apparitions, il en est déjà à trois buts.

Son passage manqué au Real Madrid

«J'ai encore besoin de temps pour m'adapter à 100%. Je continue à avoir des soucis musculaires, mais je suis convaincu qu'ils diminueront avec le temps et que le coach pourra compter sur moi bientôt dès le début des matches. Je n'ai pas fixé le nombre exact de buts que je souhaite marquer avec l'Eintracht. Je suis sûr que si nous continuons à jouer comme lors des derniers matches, nous aurons des opportunités de nous qualifier pour la Ligue des Champions», a lâché le joueur, sous le charme de son équipe. «J'ai été agréablement surpris, l'équipe est encore meilleure que celle que j'ai laissée. Je ne choisirais personne en particulier, mais en général je considère l'équipe à un très bon niveau».

Puis, il n'a pas pu échapper aux questions sur son passage raté en Espagne. «J'ai eu de la malchance au Real Madrid. Les blessures m'ont ralenti et dans la sphère privée, ce n'était pas du tout bon. Je me sens chanceux d'avoir pu rentrer à Francfort, où on m'a reçu à merveille. (...) Je pense que cela (ses problèmes) a à voir avec le peu de temps que j'ai pu jouer. Ce n'est jamais facile dans une équipe comme le Real Madrid, où le style est différent et la pression est toujours très forte. C'est pourquoi il était mieux de rentrer à Francfort». Malgré tout, il ne retient que le positif.

Jovic veut repartir de l'avant

«J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner jour après jour avec les meilleurs joueurs du monde. J'ai acquis de l'expérience et je me considère comme un meilleur joueur aujourd'hui. Bien que je n'ai pas pu avoir de continuité sur le terrain, je garde en tête beaucoup de choses positives de mon passage à Madrid ». L'avant-centre garde aussi un bon souvenir de Zinedine Zidane, qu'il a comparé à Adi Hütter. «Je ne veux pas entrer dans les détails, ce sont tous les deux des coaches phénoménaux. Zidane est également très bon sur le plan personnel, mais il m'est plus facile de communiquer avec Adi en anglais, car je ne parle pas couramment l'espagnol. Ce genre de détails me facilite la tâche».

En prêt à Francfort jusqu'à la fin de la saison, le joueur ne veut pas se projeter et profiter du moment présent. «Je ne veux pas regarder vers l'avenir. Je suis concentré sur l'Eintracht et sur le fait d'être à nouveau à 100% pour jouer les 90 minutes. Je n'ai rien à prouver à personne. Je sais que je suis un bon joueur celui qui me verra saura l'apprécier ». Sûr de lui, motivé et en confiance, c'est donc un nouveau Luka Jovic qui est revenu à l'Eintracht Francfort. Un club où le joueur de 23 ans veut reprendre le fil de sa carrière et montrer que son talent est toujours là.