Le Barça ne craint pas l’arrivée de Mbappé au Real Madrid

La suite après cette publicité

Très courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé n’a jamais été aussi proche de rallier l’Espagne. Comme nous l’évoquions depuis plusieurs jours, l’attaquant parisien ne veut pas prolonger son contrat avec le champion de France. Soupçonné d’avoir trouvé un accord contractuel avec le club madrilène, le crack de Bondy, déjà écarté du groupe actuellement en tournée en Asie, est poussé vers la sortie. De plus, le PSG a enclenché la seconde sur le marché des transferts. Alors que l’officialisation d’Ousmane Dembélé n’est plus qu’une question de jours, les Franciliens sont tombés d’accord avec le Benfica pour le transfert de Gonçalo Ramos à hauteur de 80 M€. Suffisant pour sceller définitivement l’avenir de Kylian Mbappé à Paris et renforcer l’idée que son futur s’écrit désormais à Madrid ?

De l’autre côté des Pyrénées, les observateurs suivent avec attention l’évolution de sa situation, au même titre que le FC Barcelone. Du côté catalan, on ne craint pas la potentielle arrivée de l’un des meilleurs joueurs de la planète chez le rival madrilène, comme l’a indiqué Sergi Roberto à As. « Pour moi, le Barça a la meilleure équipe du monde. Un modèle pour se battre pour tout ». Une vision également partagée par son coéquipier, Pedri. « Je ne suis ni directeur sportif, ni président de Madrid. Nous devons faire ce que nous voulons et les laisser faire ce qu’ils ont à faire ». En outre, les Catalans n’apparaissent pas intimidés par les rumeurs autour d’un transfert du Français à la Maison Blanche et préfèrent rester unis, concentrer sur les objectifs à savoir la conquête de titre la saison prochaine.

À lire

Les détails fous de l’arrivée de Gonçalo Ramos au PSG, le flop Paul Pogba continue à la Juventus