Lens : Cheick Traoré proche d'un d'accord avec Dijon

À 26 ans, Cheick Traoré n'a plus de temps à perdre. Le latéral droit passé par Châteauroux et Guingamp évolue au RC Lens depuis deux ans. Mais victime d'une rupture du tendon d'Achille lors de l'avant-saison, l'international malien a vu ses rêves de Ligue 1 sacrément compromis.

Avec seulement deux apparitions en fin de saison face à Lorient et face à Bordeaux pour un total de 39 minutes de temps de jeu, le très véloce défenseur lensois sait qu'il doit partir pour retrouver du temps de jeu. Cela tombe bien, Dijon, qui vient de perdre sa place dans l'élite, a coché son nom depuis quelques semaines. Ces dernières heures, le DFCO et l'entourage de Cheick Traoré ont entamé des discussions et ne sont plus très loin d’un accord. Reste désormais à s'entendre avec le RC Lens sur l'indemnité de transfert puisque le joueur est encore sous contrat jusqu'en juin 2022.