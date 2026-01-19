Menu Rechercher
C3 : le match de l’OL sera diffusé sans image

Par Valentin Feuillette
Paulo Fonseca en conférence de presse @Maxppp
Young Boys Lyon

Le match de Ligue Europa entre l’OL et les Young Boys de Berne, programmé jeudi soir, fera l’objet d’une diffusion très particulière en France. Comme lors de la rencontre entre le club suisse et Lille en décembre, le sponsor maillot des Bernois, la société Plus500, est interdit de publicité sur le territoire français. Une contrainte réglementaire qui avait déjà empêché Canal+ de proposer le match en direct, se limitant alors à un résumé avec maillots floutés.

Cette fois, la chaîne cryptée a opté pour une autre solution, à savoir proposer une retransmission en direct… sans image. Le public pourra suivre la rencontre via un « direct commenté », enrichi d’infographies et de statistiques, avec les commentaires de Salim Dib et Grégory Sertic. Ce dispositif sera proposé sur Canal+Live 10 ainsi que sur les plateformes numériques du groupe, notamment Twitch, YouTube et Facebook.

