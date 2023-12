AS Rome : Edoardo Bove prolonge jusqu’en 2028

De jeune espoir du club, il s’est finalement octroyé une place durable dans la rotation de José Mourinho cette saison. Sous les couleurs de l’AS Rome, son club de cœur, Edoardo Bove compte 19 apparitions cette saison et est hautement considéré par le technicien portugais dans un entrejeu romain ultra concurrentiel. Et alors que son profil aurait pu plaire à plusieurs clubs européens, les Giallorossi avaient tout intérêt à prolonger le milieu de terrain de 21 ans.

La suite après cette publicité

C’est désormais chose faite ce vendredi. En effet, dans un communiqué du club transalpin, nous apprenons que Bove a prolongé jusqu’en 2028. Une nouvelle accueillie avec joie par l’intéressé : «ce renouveau signifie beaucoup pour moi : j’ai rejoint la Roma quand j’étais enfant et encore aujourd’hui je suis ému en me souvenant de ma première arrivée chez Fulvio Bernardini. Au fil des années, ma conscience de la place dans laquelle je me trouve s’est développée et aujourd’hui je tiens à remercier le Club pour les outils qu’il a mis à ma disposition et pour l’opportunité de poursuivre mon chemin dans la famille Giallorossi.»