OL : Pierre Sage loue déjà l’apport des recrues

Qualifié pour la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais compte mettre toutes les chances de son côté pour performer aussi bien sur la scène continentale que nationale. Pour y parvenir, l’OL se montre actif sur le mercato estival et s’est d’ores et déjà renforcé avec les arrivées d’Abner Vinicius et Moussa Niakhaté en provenance du Real Bétis et de Nottingham Forest. Interrogé à ce sujet, Pierre Sage semble déjà conquis par ses deux recrues.

«Abner ? C’est un latéral gauche au profil intéressant, très offensif mais capable de participer à la construction du jeu. On verra comme il défend, pour l’instant, je me suis surtout concentré sur ce qu’il était capable de faire sur le plan offensif. Mais il a de grandes qualités, en plus c’est un jeune joueur donc notre volonté est de l’amener à son meilleur niveau… Concernant Moussa (Niakhaté ndlr), c’est un joueur rugueux qui va nous amener les choses que l’on recherchait. Il est gaucher donc il va nous amener une alternative à la relance donc ça crée une valeur ajoutée à l’équipe car c’était des renforts dont nous avions besoin», a détaillé le technicien de 45 ans pour L’Equipe.