OM : Alanyaspor veut récupérer Kostas Mitroglou, mais...

Après plus d'une année de prêt à Galatasaray et au PSV Eindhoven, Konstantinos Mitroglou fera son grand retour à l'Olympique de Marseille cette année. Pourtant, il devrait être vendu dès le prochain mercato estival puisqu'il arrive en fin de contrat en 2021. Le Grec, malgré quelques qualités, restera comme l'un des plus gros flops de ce début de période Frank McCourt. En effet, à la recherche du grand attaquant, c'est vers l'ancien du Benfica que les Marseillais s'étaient tournés.

Finalement, cela n'a pas collé et le spleen a gagné l'international grec jusqu'à son départ en Turquie. Galatasaray ne l'a pas gardé et l'OM l'a à nouveau prêté, mais à Eindhoven, aux Pays-Bas (15 matches - 2 buts toutes compétitions confondues). La formation néerlandaise ne va pas le garder et il faudra donc lui trouver une porte de sortie pour cette prochaine fenêtre des transferts, qui risque d'être bien rude pour de nombreux clubs du Vieux Continent après la crise du coronavirus.

L'OM économiserait plus d'un million d'euros

Pourtant, en Europe, il continue à avoir des courtisans. Sans cesse on annonce que son ancien club, l'Olympiacos, le suit, mais c'est toujours en Turquie qu'une écurie souhaiterait le récupérer. Selon les informations de Yenialanya, la formation d'Alanyaspor garde un oeil attentif sur sa situation et il pourrait être la première recrue. Mais il faut, pour cela, deux petites conditions. Et ces conditions tiennent en deux noms : Papiss Cissé et Erol Bulut.

Le premier, vous le connaissez, est attaquant du club et en fin de contrat. En réalité, Mitroglou viendrait pour compenser son départ s'il ne signait pas un nouveau bail. Cette option a en plus été validée par l'entraîneur actuel, Erol Bulut. Mais lui aussi est en fin de contrat et s'il ne prolonge pas l'aventure avec le club de la province d'Antalya, il se pourrait que le plan tombe à l'eau. En cas de départ, l'OM fera quelques bénéfices puisque le salaire de Mitroglou, 32 ans, est de 112 000 euros par mois.