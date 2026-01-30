Ligue des Champions : l’AS Monaco réagit à sa future confrontation contre le PSG

Comme l’an passé, il y aura une confrontation franco-française en barrages de la Ligue des Champions. Après avoir hérité de Brest il y a un an, le PSG sera cette fois opposé à l’AS Monaco. Ainsi en a décidé la main de Robert Pirès, qui a procédé au tirage au sort à Nyon ce vendredi, le siège de l’UEFA. C’est la 3e fois de l’histoire que cela arrive en C1, après Bordeaux-OL en 2010, et donc Brest-PSG où les Bretons n’avaient pas fait le poids (10-0 en cumulé).

La suite après cette publicité

«C’est positif pour le foot français, on va voir deux belles soirées, réagit au micro de Canal + Thiago Scuro, le directeur sportif de l’ASM. C’est aussi un moment spécial pour Monaco de jouer le PSG en play-off de la Ligue des Champions.» Le match aller aura lieu à Louis-II le 17 ou 18 février, avec un retour une semaine plus tard au Parc des Princes le 24 ou 25 février. Il n’y aura donc pas de Qarabag pour l’un et de Newcastle pour l’autre.

Monaco a battu le PSG lors de la dernière confrontation

«On connaît bien, c’est difficile de rencontrer Paris. C’est le champion, ça ne sera pas facile mais on va travailler. On espère avoir tous les joueurs disponibles, avec une grosse mentalité», poursuit le dirigeant brésilien présent en Suisse. Scuro se rappellera sûrement du 29 novembre dernier où l’ASM avait battu le club de la capitale à Louis-II (1-0) dans une rencontre marquée par la grosse faute de Lamine Camara sur Lucas Chevalier, seulement sanctionnée d’un jaune.

La suite après cette publicité

À ce jour, il s’agit toujours de la seconde et dernière défaite du champion de France en titre en Ligue 1. Reste qu’il peut se passer encore beaucoup de choses d’ici cette double confrontation entre une fin de mercato, une infirmerie qui ne cesse de se remplir à Monaco et un Sébastien Pocognoli de plus en plus chahuté. «C’est un grand entraîneur, assure Scuro. Il fait du très bon travail. Il est confronté à beaucoup de blessures. J’espère qu’on aura du positif raidement».