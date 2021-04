Paris SG : Kylian Mbappé est insatiable

La suite après cette publicité

«Une équipe héroïque pour un triplé historique». Le Collectif Ultra Paris avait déployé cette banderole ce dimanche au Parc des Princes pour Paris SG-AS Saint-Étienne (33e journée de Ligue 1). Il a été entendu. Les Parisiens, au bout du suspens, sont allés chercher une victoire ô combien importante dans la course au titre en championnat de France (3-2). Et si les tenants du titre sont revenus à un point de Lille au classement, c'est en grande partie grâce à Kylian Mbappé (22 ans).

Auteur d'un doublé, l'attaquant international tricolore a été le plus dangereux côté parisien sur tout le front de l'attaque. Son égalisation, après un enchaînement magnifique sur une ouverture d'Ander Herrera, a remis les Rouge-et-Bleu dans le bon sens alors que les Verts venaient tout juste de prendre l'avantage. Son penalty, obtenu par ses soins, ensuite a permis aux siens de prendre les devants.

23 buts au compteur

Et si Mauro Icardi, auteur du but de la victoire, restera comme le héros, c'est bien le champion du monde 2018 qui a été le grand bonhomme de cette partie, célébrant avec un cri de rage au coup de sifflet final. Au sortir de la rencontre, au micro de Canal +, l'actuel meilleur buteur de L1, avec 23 réalisations désormais, avait le sourire et le sentiment du devoir accompli. «On s'est mis un peu dans les problèmes, on n'a pas lâché, on avait envie de gagner. Le championnat reste un objectif primordial. Ce serait le 10e du club, on a envie de marquer l'histoire du club. On veut gagner», a-t-il lâché, refusant de s'épancher sur son avenir.

Quelques instants plus tard, en conférence de presse, son entraîneur Mauricio Pochettino a lui réaffirmé son souhait de le voir rester. «Comme je suis optimiste, je veux conserver mes meilleurs joueurs. J'espère que Kylian, qui est le meilleur ou l'un des meilleurs joueurs du PSG, restera encore longtemps au club. Je veux y croire», a lâché l'Argentin. Après une prestation comme celle de ce dimanche, on peut aisément le comprendre.