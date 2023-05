Espagne : nouveau scandale arbitral en approche

L’affaire Negreira fait déjà beaucoup de bruit depuis plusieurs semaines en Espagne. S’il y a prescription sur les faits au niveau national, l’UEFA scrute de très près cette histoire pour laquelle le FC Barcelone a versé plus de 7 M€ à Enriquez Negreira, lorsque celui-ci occupait le poste de vice-président de la commission technique des arbitres (CTA). Comme si cela ne suffisait pas, un autre scandale est peut-être en train d’éclater de l’autre côté des Pyrénées. Selon le média El Debate le parquet anti-corruption s’est vu remettre un rapport de 55 pages sur le patrimoine que détiendraient quatre arbitres de haut niveau : Carlos Clos Gómez, Santiago Jaime Latre, Alejandro Hernández Hernández et José María Sánchez Martínez.

Ces noms ne vous parlent sans doute pas mais le premier est le référant VAR à la fédération. Le dernier a été nommé pour diriger la finale de la Coupe du Roi ce week-end entre le Real Madrid et Osasuna, assisté du second cité, qui sera lui à la VAR. Sans jamais avoir eu recours à un emprunt bancaire, ces quatre arbitres se seraient constitué un patrimoine immobilier important fait d’appartements de standing, de villas avec terrain ou encore de places de parking. Plus étonnant surtout, ces acquisitions auraient été effectuées en espèces. Clos Gómez détiendrait par exemple un total de 7 biens estimés à plus d’un million d’euros. Sánchez Martínez aurait lui acquis en 2019 une maison d’une valeur de 6,55 M€. La justice cherche à savoir comment ces arbitres de Liga ont pu percevoir de telles sommes en liquide.

