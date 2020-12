PSG-Strasbourg : les compos probables

La suite après cette publicité

Cascade de blessés oblige (Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Neymar, Mauro Icardi, Alessandro Florenzi, Pablo Sarabia, Danilo Pereira, Juan Bernat, Abdou Diallo, Leandro Paredes), le Paris SG, qui croise toujours les doigts pour pouvoir compter sur Kylian Mbappé, alignera un onze très remanié ce mercredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, pour la réception du RC Strasbourg (17e journée de Ligue 1), avec l'objectif de rester dans le wagon de tête.

Thomas Tuchel s'est creusé pour bâtir une équipe compétitive, sans prendre trop de risques avec certains éléments étant, selon ses propres dires, dans la zone rouge sur le plan physique. Dans les buts, on devrait retrouver l'habituel titulaire Keylor Navas, toujours si rassurant. Devant lui, une défense à quatre, avec de droite à gauche, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Marquinhos et Mitchell Bakker.

Draxler titulaire deux mois après

Dans l'entrejeu, Marco Verratti pourrait être associé, comme à Lille (0-0), à Idrissa Gueye et Rafinha. À moins qu'Ander Herrera ne relaie le Brésilien. Enfin, devant, Julian Draxler, entré en jeu contre le LOSC, sera sans doute cette fois titulaire - une première depuis le 24 octobre et la réception de Dijon (4-0) - aux côtés de Moise Kean et Angel Di Maria. Pour contrer cette équipe parisienne, Thierry Laurey mise sur son traditionnel 5-3-2.

Eiji Kawashima gardera les buts alsaciens derrière une défense renforcée : Mohamed Simakan, Stefan Mitrovic et Alexander Djiku dans l'axe, Kenny Lala et Lionel Carole sur les ailes. Au milieu, Jean-Eudes Aholou devrait être associé à Dimitri Liénard et Jean-Ricner Bellegarde. Ludovic Ajorque et Habib Diallo tenteront eux de profiter des espaces dans la défense francilienne.