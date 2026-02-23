Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue des Champions

LdC : l’arbitre de PSG-Monaco est connu

Par Josué Cassé
Désiré Doué, avec le PSG @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
PSG Monaco Voir sur CANAL+

Tombeur de l’AS Monaco (3-2) la semaine dernière, le PSG va devoir terminer le travail, ce mercredi, lors de la manche retour des barrages de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, l’UEFA a d’ailleurs dévoilé le corps arbitral. C’est l’arbitre roumain István Kovács qui dirigera ce choc.

La suite après cette publicité

Il sera accompagné de ses compatriotes Mihai Marica et Ferencz Tunyogi. Szabolcs Kovacs sera le quatrième arbitre. Enfin, le Néerlandais Pol van Boekel et l’Italien Marco Di Bello officieront à la VAR.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Monaco

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Monaco Logo Monaco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier