LdC : l’arbitre de PSG-Monaco est connu

Tombeur de l’AS Monaco (3-2) la semaine dernière, le PSG va devoir terminer le travail, ce mercredi, lors de la manche retour des barrages de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, l’UEFA a d’ailleurs dévoilé le corps arbitral. C’est l’arbitre roumain István Kovács qui dirigera ce choc.

Il sera accompagné de ses compatriotes Mihai Marica et Ferencz Tunyogi. Szabolcs Kovacs sera le quatrième arbitre. Enfin, le Néerlandais Pol van Boekel et l’Italien Marco Di Bello officieront à la VAR.