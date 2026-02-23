Menu Rechercher
PSG, Chelsea : la superstition folle de Tuchel en finale de Ligue des Champions

Le football est un environnement où les rituels et superstitions font partie du décor. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, le défenseur de Strasbourg, Ben Chilwell, a révélé les siennes avant les matchs. Il a également dévoilé une anecdote sur Thomas Tuchel, son entraîneur à Chelsea, qui avait une routine bien particulière lors de ses finales.

«Une causerie qui m’a marqué ? Je pense tout de suite à celle de Thomas Tuchel, avant la finale de la Ligue des champions (1-0 contre Manchester City en 2021). Il nous avait fait tout un discours sur ses baskets. C’était assez surprenant. Il nous avait dit qu’il portait ce modèle uniquement pour les finales et qu’il avait changé de couleur par rapport à l’année précédente, quand il avait perdu avec le PSG (0-1 face au Bayern en 2020). C’était rigolo et cela nous avait ôté beaucoup de pression sur le moment. Après le titre, on a bu des bières et du champagne dans ses chaussures !»

