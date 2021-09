Chelsea : Thomas Tuchel n'a pas apprécié le style de la Juve

Chelsea s’est incliné mercredi soir sur la pelouse de la Juventus (1-0). Les Bianconeri l’ont emporté grâce à un but de Chiesa, quelques secondes après le coup d’envoi de la deuxième mi-temps. Une défaite qui a du mal à passer pour Thomas Tuchel : « à ce niveau, vous ne pouvez pas concéder un but facile comme celui-là dans les premières secondes de la deuxième mi-temps », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

L’entraîneur allemand n’a pas tellement apprécié le style de jeu proposé par les hommes de Massimiliano Allegri. « Nous avons eu du mal à imposer notre propre rythme parce qu'ils étaient vraiment bas et attentistes. On a eu du mal à mettre de l'intensité, mais c'est ce qu'il fallait faire. Nous n'étions pas assez libres aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, cela concerne toute l'équipe. On était lents à prendre nos décisions, c'est pourquoi c'est un match difficile à analyser », a-t-il ajouté.