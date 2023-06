Manchester City-Inter Milan : les compositions probables

La suite après cette publicité

C’est le match le plus attendu chaque année. La finale de la Ligue des Champions aura lieu ce samedi soir à Istanbul et opposera Manchester City à l’Inter Milan. Les hommes de Pep Guardiola sont les grands favoris de cette rencontre après avoir terrassé le Real Madrid lors du tour précédent, et en étant toujours plus impressionnant en Premier League. Mais il faudra faire attention à la surprise puisqu’en face, c’est une redoutable équipe de l’Inter Milan qui espérera soulever une nouvelle C1.

La formation emmenée par Simone Inzaghi a disposé de l’AC Milan lors des demi-finales. Et si l’équipe semble moins impressionnante individuellement, elle n’en reste pas moins très redoutable tactiquement avec un collectif bien huilé et des joueurs qui comprennent parfaitement comment faire déjouer n’importe quelle équipe. Cette rencontre risque d’être disputée entre deux coaches qui sont habitués des coups tactiques. Les deux hommes ne devraient d’ailleurs pas s’aventurer dans des compositions surprises mais plutôt faire confiance aux hommes de base.

Paris sportifs

10€ offerts avec le code FM10 sur Parions Sport en Ligne. Haaland premier buteur, vous rapporte 30€ !

Pep Guardiola reste sur du classique

Manchester City se présentera dans son 3-3-3-1 traditionnel. Ederson gardera les cages alors que Akanji, Ruben Dias et Kyle Walker seront alignés en défense. Au milieu, Stones s’occupera de faire la navette alors que Rodri sera en sentinelle. Il sera épaulé par le capitaine et l’homme en forme de City : Ilkay Gündogan. Devant eux, on retrouve le trio magique : De Bruyne, Grealish et Bernardo Silva qui tenteront de faire des différences et de servir la machine Erling Haaland, en pointe.

La suite après cette publicité

Du côté de l’Inter Milan, Inzaghi alignera son 3-5-2. André Onana sera évidemment dans les buts. La défense sera composée de Darmian, Acerbi et Bastoni. Au milieu, Brozovic, Barella et Calhanoglou se chargeront de faire le job face à City. Dumfries occupera le couloir droit et Dimarco le gauche. Enfin devant, Dzeko sera accompagné par l’homme en forme de l’Inter : Lautaro Martinez. Des belles compositions qui devraient nous assurer un beau spectacle ce samedi soir.