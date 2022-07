Bordeaux : vers un mercato très agité ?

La suite après cette publicité

Ce mercredi, les supporters bordelais ont enfin pu souffler un bon coup. En plus de la validation du CNOSF, c'est la FFF qui a définitivement validé le maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2. Après avoir enregistré la vente de Sékou Mara (13 millions), touché l'argent du transfert d'Aurélien Tchouameni (8 millions), Bordeaux a surtout pu compter sur l'abandon de 75% de la dette des créanciers du club (environ 40 M€), tandis que la holding du président Lopez a mis sous séquestre 14 M€. En bref, le club se porte désormais beaucoup mieux sur le plan financier (une première depuis 2018) et va donc enfin pouvoir se concentrer sur le sportif et le terrain.

Car si Bordeaux veut continuer d'exister ces prochaines années, il faudra monter impérativement en Ligue 1 le plus rapidement possible. Et pour cela, avec le départ de Mara et d'autres joueurs, il faudra se renforcer considérablement tout en se séparant des gros salaires du club et de certains indésirables. Depuis le début de la préparation, David Guion, le coach bordelais peut d'ailleurs compter sur Vital Nsimba arrivé libre de Clermont, tout comme le défenseur central et désormais capitaine de cette équipe Yoann Barbet, libre depuis son départ de QPR. Autre recrue, Danylo Ignatenko, le milieu ukrainien que Bordeaux a décidé de conserver cet été. Mais situation oblige, aucun de ces joueurs n'a été officialisé en attendant la décision définitive de la FFF. Et cela ne devrait pas être le cas avant une semaine au moins. Bordeaux se présentera une nouvelle fois devant la DNCG mardi prochain. Cette dernière devrait demander l'encadrement de la masse salariale.

Une dizaine de départ, 7 à 8 recrues ?

En attendant donc, le club ne pourra pas enregistrer de recrue et donc ni Barbet, ni Nsimba ni Ignatenko ne seront à disposition de l'équipe lors de la première journée face à Valenciennes ce week-end. Mais Bordeaux va au moins pouvoir vendre certains indésirables sans pour autant se précipiter dans les prochains jours. Plusieurs joueurs ont une cote assez intéressante sur le marché mais la situation du club rendait les négociations difficiles. Certains clubs attendaient une possible liquidation judiciaire pour récupérer les joueurs gratuitement. Mais cela ne sera pas le cas. Hwang Ui-Jo, Alberth Elis et Jean Onana sont, sans surprise, les plus fortes valeurs marchandes de l'effectif bordelais et ces derniers devraient rapidement quitter le club.

Mais Bordeaux va aussi pouvoir accélérer sur les indésirables du groupe. Mbaye Niang a des touches en Ligue 1 notamment. Le club au scapulaire veut aussi se séparer de Remi Oudin, Enock Kwateng, Edson Mexer, Paul Baysse, Medhi Zerkane et Abdel Medioub. De son côté, Josh Maja ne sera pas retenu mais David Guion espère une recrue à ce poste rapidement avant de se séparer de l'Anglais qui devrait débuter la saison en tant que titulaire en championnat. L'ancien coach de Reims a d'ailleurs déjà signifié à sa direction qu'il souhaitait 7 à 8 renforts dans les prochaines semaines notamment un latéral droit ainsi que trois attaquants, un milieu défensif et un gardien de but. Pour gagner du temps, Bordeaux avait avancé sur quelques dossiers et s'était déjà mis d'accord avec des joueurs qui attendaient le feu vert de la FFF. Selon nos informations, un accord existe déjà avec un gardien de but qui devrait débarquer en Gironde. Mais il va falloir encore attendre un peu puisque le passage devant la DNCG la semaine prochaine devrait dicter un peu plus le tempo du mercato bordelais. En attendant, des ventes devraient être réalisées et le club va aussi récupérer une belle somme sur le transfert de Jules Koundé au Barça... L'opération montée est lancée.