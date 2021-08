Le Real Madrid s'est préparé à une possible vengeance du PSG !

La suite après cette publicité

Ces dernières années, le PSG a souvent mis en échec le FC Barcelone. Les Catalans ont notamment d'attirer Marco Verratti, Marquinhos ou de rapatrier Neymar, sans succès, alors que l'écurie de la capitale a réussi à chiper le Brésilien aux Blaugranas, en plus d'avoir récupéré Lionel Messi. La relation avec le Real Madrid elle a toujours été cordiale, et les deux équipes n'ont jamais vraiment été en guerre. Jusqu'à maintenant. Leonardo a par exemple dénoncé les méthodes des Merengues dans le dossier Mbappé, « illégales » selon lui.

Comme l'indique Marca, le Real Madrid sait que cette opération peut avoir des conséquences lourdes. Faire du Paris Saint-Germain un ennemi n'est pas, d'un point de vue stratégique, une bonne idée. Mais le média espagnol indique que justement, le deuxième de la dernière édition de la Liga s'était bien préparé. D'où les prolongations récentes de joueurs comme Thibaut Courtois, Fede Valverde et Casemiro.

Des clauses anti-PSG

Le club dirigé par Florentino Pérez a ainsi anticipé, et les prolongations récentes sont aussi des mouvements stratégiques visant à se protéger d'une possible vengeance du PSG. Actuellement, le Real Madrid n'a que quatre joueurs dont le contrat expire dans un an, dont trois joueurs pas franchement indispensables aujourd'hui comme Bale, Marcelo et Isco, en plus de Luka Modric, qui évalue son avenir saison après saison.

Des clauses libératoires d'un montant d'un milliard d'euros auraient même été intégrées dans les contrats de joueurs comme Valverde ou Benzema. Des clauses anti-cheikh afin d'éloigner le PSG ou même d'autres clubs étatiques avec des fonds pratiquement illimités. Autant dire que le PSG aura du mal à se venger du Real Madrid en cas de transfert de Kylian Mbappé...