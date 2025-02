PSG : l’entraîneur du Mans ne regrette rien en Coupe de France

Vainqueur de Valenciennes en seizièmes de finale de la Coupe de France le 14 janvier dernier, Le Mans se frottait à un adversaire d’un tout autre calibre mardi : le PSG. Si les Manceaux avaient le bénéfice de jouer la rencontre à domicile, dans leur antre de Marie-Marvingt, ils ne sont pas parvenus à créer l’exploit, s’inclinant 0-2. Mais malgré ce revers, les joueurs de Patrick Videira n’ont pas à être déçus de leur performance.

Présent en conférence de presse à l’issue de ce huitième de finale, le coach de l’actuel 6e de National n’a pas exprimé le moindre regret : «mentalement, on était prêts. Je n’ai jamais eu peur de prendre une valise. J’avais envie de rester fidèle à mes principes en affichant de la qualité technique. On va continuer dans cette ligne. Plus on veut produire du jeu, plus on va se créer des occasions et plus on va gagner des matches. On n’a pas à rougir. Nous sommes tombés sur une équipe parmi les meilleures d’Europe collectivement. On a eu 25 000 personnes derrière nous. Nous avons vécu une émotion incroyable. C’était fabuleux. Ces images resteront gravées dans ma mémoire.»