FC Barcelone : Ferran Torres menace Robert Lewandowski !

C’est un joueur qui, depuis son arrivée au FC Barcelone, a souvent été la cible de critiques assez marquées. Son prix d’achat - les Catalans ont déboursé environ 50 millions d’euros - dans un contexte financier déjà compliqué en milieu de saison 2021/2022 n’a jamais vraiment aidé à se faire bien voir par les fans et les médias. Mais cette saison, comme beaucoup de ses partenaires, il a haussé son niveau sous les ordres d’Hansi Flick, à tel point qu’il est devenu un des favoris du public blaugrana.

La suite après cette publicité

L’histoire de Ferran Torres cette saison, c’est celle d’un joueur qui tire le meilleur des opportunités qui lui sont offertes par son entraîneur. Ce week-end encore, il a foulé la pelouse de Las Palmas quelques minutes seulement ; suffisant pour sceller le match en inscrivant le deuxième but barcelonais. Face à son ancien club, Valence, en début de mois et lors de sa dernière titularisation, il avait inscrit un triplé. Au total, il a déjà inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, en 27 rencontres, la plupart en tant que remplaçant.

Des statistiques impressionnantes

Cette saison, il compte déjà autant de buts que sur toute la saison dernière, preuve qu’il a franchi un nouveau palier. Plus en confiance et souvent utilisé comme remplaçant de Lewandowski en pointe de l’attaque, le joueur formé à Valence est de plus en plus efficace et létal dans les derniers mètres. Surtout, il affiche une moyenne d’un but toutes les 87 minutes ; plutôt impressionnant. De là à menacer la place de titulaire d’un Robert Lewandowski lui aussi très efficace mais parfois un peu en difficulté dans le jeu ? Ces dernières semaines, de nombreux articles pro-Ferran, qualifié de « joueur fantastique » par Hansi Flick ont en tout cas vu le jour dans les médias barcelonais.

La suite après cette publicité

Jusqu’ici, Hansi Flick a toujours misé sur le Polonais, et tout indique que cela devrait continuer d’être le cas dans les semaines à venir. Il faut dire que l’ancien buteur du Bayern affiche toujours des statistiques impressionnantes, ayant par exemple inscrit 3 buts sur ses 4 derniers matchs. Mais nul doute que l’attaquant de 36 ans, qui n’apprécie d’ailleurs pas vraiment d’être remplacé en cours de match comme il l’a fait savoir la semaine dernière au moment de son remplacement face au Rayo, risque sortir de plus en plus tôt lors des prochaines échéances catalanes…