L’absence de diplôme de Pocognoli coûte très cher à l’AS Monaco

L’AS Monaco paie déjà cher l’absence de diplôme requis de son entraîneur Sébastien Pocognoli. Nommé en octobre pour succéder à Adi Hütter, le technicien belge ne possède pas encore le BEPF, indispensable pour diriger en Ligue 1. Résultat : le club doit régler une amende forfaitaire de 25 000 euros par match disputé sur les compétitions nationales selon L’Équipe. Après 17 rencontres « françaises » (14 de Ligue 1, 3 de Coupe de France), la facture atteint déjà 425 000 euros, et pourrait grimper jusqu’à 750 000 euros d’ici la fin de saison…

Toujours d’après le quotidien, Monaco a un temps envisagé d’inscrire son adjoint Damien Perrinelle comme entraîneur principal sur la feuille de match pour contourner la règle, mais ce dernier, lui aussi en formation, ne dispose pas du diplôme exigé. La manœuvre s’est donc révélée inutile et a été abandonnée. Le club assume désormais la sanction financière, précisant avoir « toujours eu à l’esprit de devoir payer une amende à partir de l’arrivée de Sébastien Pocognoli ». Pour rappel, Monaco se trouve actuellement à une terrible 10e place de Ligue 1.