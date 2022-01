LOSC : départ imminent pour Saad Agouzoul

Après Jonathan Ikoné (23 ans), vendu à la Fiorentina, et Thiago Maia (24 ans), définitivement transféré à Flamengo, le LOSC travaille sur un nouveau départ. Les Dogues devraient se séparer de Saad Agouzoul (24 ans) d'ici la fin du mercato, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Prêté avec succès la saison passée à Mouscron (33 titularisations en Jupiler Pro League, 5 fois dans l'équipe type de la semaine), le défenseur central marocain possède plusieurs options.

Selon nos informations, le FC Metz apprécie son profil et aimerait le recruter pour le prêter à Seraing, son club satellite en Belgique. Toujours dans le Plat pays, Coutrai est très intéressé. Caen, Rodez et deux autres écuries de Ligue 2 surveillent également ce dossier en France. Enfin, en Turquie, deux clubs sont au pressing, Rizespor, en Süper Lig, et Eyupspor, candidat à la montée dans l'élite turque.