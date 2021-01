Copa Libertadores : Palmeiras remporte la finale contre Santos au bout du suspense

Il fallait remonter à 2006 pour voir deux formations brésiliennes s'affronter en finale de la Copa Libertadores. Cette année-là, l'Internacional était venu à bout de Sao Paulo en matches aller-retour. En 2021, au Maracana, quatre fois finaliste et une fois vainqueur (en 1999), Palmeiras affrontait le Santos FC, également parvenu en finale à quatre reprises mais vainqueur par trois fois (1962, 1963, 2011), dont la dernière, il y a dix ans, avec un certain Neymar.

La suite après cette publicité

Dans cette finale indécise, les deux équipes tombeuses de River Plate et Boca Juniors en demi-finale ne parvenaient pas à se départager jusqu'aux tous derniers instants. Dans une rencontre qui comptait 8 minutes d'arrêts de jeu (minimum), c'est le milieu de terrain de Palmeiras Breno qui trouvait la faille (1-0, 90e+9) et offrait à Abel Ferreira, jeune coach portugais nommé en octobre à la place du démissionnaire Vanderlei Luxemburgo, et au club de São Paulo, sa deuxième Copa Libertadores. Un succès qui offre aussi une place à Palmeiras à la Coupe du Monde des clubs, qui aura lieu du 4 au 11 février 2021.