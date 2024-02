OL : Orel Mangala fait déjà des étincelles

Une recrue qui vous veut du bien. La semaine dernière, nous vous avons dressé le portrait d’Orel Mangala. L’un de ses proches nous en avait d’ailleurs dit un peu plus sur le milieu de terrain. «Ce que j’aime bien avec lui, c’est sa capacité d’adaptation. Il sait s’adapter au coéquipier avec lequel il est associé au milieu. Il sait aussi s’adapter par rapport à son adversaire. C’est là où il est très fort. Je pense qu’il sera très complémentaire avec Nemanja Matic ou Corentin Tolisso. Il sera aussi capable d’encadrer, d’épauler et de conseiller les jeunes de par sa gentillesse, son côté grand frère qu’il a naturellement en lui. (…) Il est fin tactiquement.»

Il ne restait plus qu’à le voir à l’œuvre. Le 7 février, il a été titularisé pour la première fois en Coupe de France face au LOSC. Bien présent à la récupération, il a souvent trouvé ses coéquipiers. Auteur de 63 minutes plutôt intéressantes, il a vécu un baptême du feu correct. Mangala a enchaîné dimanche 11 février à Montpellier. Sur le banc, il est entré en jeu pour remplacer Corentin Tolisso, sorti à la suite d’un pépin physique. Mais il a mis du temps à entrer dans son match, lui qui a été moins tranchant. Ce vendredi, Pierre Sage a décidé de le titulariser face à Nice en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Une première en championnat pour le joueur prêté avec option d’achat par Nottingham Forest.

Un premier but en L1

Aligné aux côtés de Nemanja Matic et de Maxence Caqueret dans le 4-3-3, le natif de Bruxelles commencé doucement, lui qui a été parfois brouillon (13e). Mais il s’est montré intéressant sur les phases défensives. De plus, il a parfaitement su répondre présent quand l’OL était dans le dur après plusieurs occasions niçoises. Et à la 22e, il a ouvert le score. Servi en retrait par Ernest Nuamah, il a envoyé le cuir au fond des filets d’une frappe puissante du droit (1-0). Il est le 46e joueur de l’OL a marqué lors de sa première titularisation en championnat. Avant lui, le dernier à avoir réussi une telle prouesse est Karl Toko Ekambi. C’était également contre les Aiglons, le 2 février 2020. Buteur donc, Mangala a continué à avaler les kilomètres, tout en étant combatif et disponible pour les siens.

En deuxième période, il a semblé un peu juste physiquement. Il a donc été moins influent et a eu quelques approximations. Offensivement, il a osé une frappe à la 65e. Mais elle n’était pas cadrée. Le Belge, qui a bien jailli pour dégager le ballon en corner à la 65e après une mésentente entre Lopes et Caleta Car, est sorti à la 73e minute, remplacé par Malick Fofana. Il a réussi 92% de ses passes (34/37) selon Data OL. Il a aussi réalisé 5 récupérations, 4 dégagements défensifs et 1 tacle. Il n’a gagné que 33% de ses duels (2/6) mais a su se montrer efficace avec 1 but sur les 2 tentés durant le match. Une copie correcte, même si le milieu peut encore s’améliorer.

Mangala se sent très bien à l’OL

Il doit encore trouver des automatismes avec ses coéquipiers. Mais le premier ressenti après 3 rencontres est globalement positif. Après la rencontre, le joueur, qui a obtenu la note de 6,5 de la part de la Rédaction FM, a évoqué son but. «Sur le but, c’est une superbe émotion. Ernest (Nuamah) fait bien le boulot sur le côté droit et il me voit seul au point de penalty. Je mets un beau but. Je suis très content par rapport à ça.» De quoi lui donner de la confiance après 3 matches sous le maillot rhodanien. «C’est bien, on a eu des résultats positifs (3 succès sur les 3 matches auxquels il a participé, ndlr). C’est sûr que je ne suis pas encore au top physiquement mais je travaille pour.»

Pour y parvenir, il peut compter sur le soutien de Maxence Caqueret et de Nemanja Matic, avec qui il a joué au milieu. «Super, ça s’est bien passé entre nous trois. Je pense qu’on a bien communiqué. Il y a eu beaucoup de mouvements. Quand l’un était plus haut, l’autre descendait. La cohésion était très bonne.» Le Belge a avoué d’ailleurs avoir été très bien accueilli par le vestiaire lyonnais, où il se sent très bien. Ce qui l’aide forcément à trouver ses marques sur le terrain. Heureux à Lyon, Orel Mangala espère poursuivre sur sa lancée et monter en puissance, lui qui a donc déjà marqué autant de but à l’OL que sur l’ensemble de son début de saison à Nottingham Forest (1 but contre Aston Villa le 5 novembre dernier, 2-0).