AS Monaco : Philippe Clement favori pour remplacer Niko Kovac ?

Cela ne fait désormais plus aucun doute, Niko Kovac va quitter ses fonctions d'entraineur de l'AS Monaco. Pourtant, après 19 journées l'ASM est 6e à seulement 4 points du podium. Une qualification en Ligue des Champions en fin de saison est largement accessible mais les défaites face aux concurrents directs (OM, OL, PSG) ont largement contribué à insinuer le doute autour du cas Kovac. Une décision soudaine mais longuement réfléchie par les dirigeants asémistes qui ont d'ores et déjà réfléchi à la succession du technicien croate et un favori se dégage.

Ainsi, selon nos informations, si plusieurs noms figurent actuellement sur la short-list des Monégasques avec notamment Jesse Marsch, récemment limogé du RB Leipzig mais également Paulo Fonseca, ancien coach de l'AS Roma, c'est bien Philippe Clement (47 ans), aujourd'hui à la tête du FC Bruges qui semble tenir la corde pour prendre la suite sur le Rocher.