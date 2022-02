Barça : Joan Laporta évoque le dossier Spotify

Le président du FC Barcelone Joan Laporta a été interrogé sur le probable accord avec le géant du streaming Spotify pour le sponsoring des maillots de l'année prochaine. Le dirigeant catalan semble optimiste sur le dossier et considère que l'entreprise suédoise est le meilleur choix pour le club blaugrana.

«Le travail est en cours, a confié le boss barcelonais. Tout se passe très bien et nous l'annoncerons lorsque le contrat sera signé et que nous devrons l'approuver lors de l'Assemblée générale des Compromisarios (grands électeurs, ndlr). Au sein du conseil d'administration, nous pensons que c'est la meilleure option pour le maillot du Barça. Il nous relie à la musique. C'est une grande décision, j'espère qu'elle sortira et qu'il y aura une Assemblée extraordinaire. Dans l'accord que nous avons, ils (Spotify) demandent à ce qu'il soit approuvé afin que nous puissions l'annoncer dès que possible.»