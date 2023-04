BL : l’arbitre de Bochum-Dortmund fait son mea culpa

La suite après cette publicité

Le Borussia Dortmund a réalisé une bien mauvaise opération en ouverture de la 30e journée de Bundesliga. Le leader n’a pu récupérer qu’un point (1-1) sur la pelouse de Bochum (15e) et laisse la possibilité au Bayern Munich de reprendre la tête du championnat. Si le BvB ne parvient pas à creuser l’écart c’est aussi la faute à quelques décisions arbitrales curieuses. Le but accordé à Bochum est très litigieux avec une poussette dans le dos sur Emre Can et il y a surtout ce penalty complètement oublié par M. Stegemann et ses adjoints sur Adeyemi après l’heure de jeu. La faute semblait pourtant flagrante ce qui a mis Edin Terzic et le BvB dans une colère noire après la rencontre.

L’arbitre de la rencontre a fini par s’exprimer et reconnaît qu’il a commis quelques erreurs. «Après observation, c’est un penalty. Mais je ne l’avais pas du tout vu comme ça sur le terrain. (…) Le défenseur avait une vitesse élevée et j’étais sûr qu’Adeyemi avait mis la jambe à l’intérieur. L’assistant vidéo a bien sûr regardé la scène et l’a évaluée. L’évaluation était la suivante: pas d’erreur manifeste, c’est pourquoi il n’y a pas eu de recommandation pour que je la regarde à nouveau moi-même» se justifie Sascha Stegemann dans Bild, affirmant au passage qu’il regrette profondément sa décision. *«Avec le recul, je dois dire que j’aurais préféré y réfléchir à nouveau. Mon exigence est bien sûr de tout décider correctement directement sur le terrain, de résoudre correctement les situations, à la fin aussi avec l’assistant vidéo. Je suis très énervé, je me sens comme une mer*. C’était une nuit très, très courte, je ne me sens pas bien avec ça.» Faute avouée, à moitié pardonnée.

À lire

Bundesliga : la grosse colère du Borussia Dortmund contre l’arbitrage après son raté à Bochum