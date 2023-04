Bundesliga : la grosse colère du Borussia Dortmund contre l’arbitrage après son raté à Bochum

La suite après cette publicité

Le Borussia Dortmund n’y arrive décidément pas. Malgré une place de leader conquise le week-end dernier à la faveur d’un Bayern Munich qui n’avance pas beaucoup plus non plus, le club de la Ruhr ne parvient pas à profiter des opportunités offertes par le géant bavarois pour prendre le large. Ça s’est encore vérifié hier sur la pelouse de Bochum (1-1), pourtant 15e du championnat. Le BvB a loupé une belle opportunité de mettre la pression sur son concurrent direct, qui reçoit le Hertha Berlin demain (15h30), la lanterne rouge. Ce mauvais résultat laisse même l’opportunité aux Bavarois de reprendre la tête.

Non seulement Dortmund ne profite pas assez de la mauvaise période du Bayern mais en plus de cela, l’arbitrage d’hier ne l’a pas aidé non. Après l’heure de jeu alors que le score était déjà de 1-1, un penalty aurait pu changer la donne avec un tacle violent sur Adeyemi dans la surface, mais l’arbitre Sascha Stegemann n’a finalement pas bronché. Plus étonnant encore, le car régie ne l’a même pas contacté non plus pour aller vérifier l’action sur la vidéo. L’ouverture du score de Bochum signée Losilla aurait également pu, peut-être même dû, être refusé pour une poussette sur Emre Can.

Personne ne comprend en Allemagne

Forcément la colère était palpable du côté de l’entraîneur de Dortmund Edin Terzić. Il a même jugé la performance de l’homme au sifflet à côté de la plaque. «De notre point de vue, il y a eu au moins trois situations clés qui nous ont été malheureuses, a pesté l’entraîneur de Dortmund au micro de DAZN. Je suis allé voir l’arbitre après le but encaissé parce que Emre (Can) est poussé par derrière. Je lui ai demandé d’aller consulter le VAR, il m’a juste répondu "non". Et puis pour les deux autres penaltys, je pense que c’était très clair», a-t-il ajouté avant de laisser Sebastien Kehl prendre le relais.

«Ces dernières semaines, même si nous avons eu un ou deux mauvais résultats, nous avons toujours su faire notre autocritique. Mais aujourd’hui, je dois dire que l’arbitre a décidé du match» pestait le directeur sportif en zone mixte. Même son de cloche du côté des observateurs qui ne comprennent pas les décisions de l’arbitre, comme l’ancien international Sandro Wagner. «C’est une décision folle. C’est un penalty clair, expose l’ex-attaquant. Plus vous revoyez la scène, plus il est incroyable de ne pas avoir sifflé. Il n’y a pas discussion possible.» Si même les arbitres s’en mêlent, le BvB risque de voir une nouvelle fois le titre lui passer sous le nez.