OL : le staff de Peter Bosz est connu

Cet été, l'OL a décidé de miser sur Peter Bosz. Le technicien néerlandais n'arrive pas seul puisque le club rhodanien vient de dévoiler la composition du staff du nouvel homme fort des Gones. «L’Olympique Lyonnais informe avoir finalisé la composition de son staff masculin pour les deux prochaines saisons, autour de son entraîneur Peter Bosz, et de son directeur sportif, Juninho. Nommé entraîneur de l’OL le 29 mai dernier, Peter Bosz sera accompagné dans ses fonctions par trois adjoints : Hendrie Krüzen, 56 ans, qui a déjà occupé ces fonctions à de nombreuses reprises. Ancien milieu de terrain professionnel, vainqueur de l’Euro 1988 avec les Pays-Bas, le hollandais était déjà présent aux côtés de Peter Bosz à Almelo, Arnhem, Tel Aviv, Amsterdam, Dortmund et Leverkusen. Rob Maas, entraîneur adjoint également de Peter Bosz à Arnhem et Leverkusen, accompagnera lui aussi ses compatriotes. Agé de 51 ans, cet ancien milieu de terrain a disputé plus de 400 matches dans sa carrière (PSV, Feyenoord, Hertha Berlin…) avant de passer ses diplômes d’entraîneur. Enfin Claudio Caçapa, au club depuis janvier 2016, sera également présent dans le staff technique. L’ex-défenseur olympien (2000-2007), déjà adjoint sous Bruno Genesio, Sylvinho et Rudi Garcia, connaît parfaitement le club, son fonctionnement et ses joueurs».

Puis il est précisé : «pour la partie athlétique, Terry Peters, hollandais de 34 ans qui a déjà travaillé avec Peter Bosz à Arnhem et Leverkusen, sera en charge de la préparation physique. Il sera épaulé dans ses fonctions par Cédric Uras, ancien joueur de l’OL, et Alexandre Fahri, tous deux déjà présents la saison passée. Au poste d’entraîneur des gardiens de but, le club a décidé de faire appel à Rémy Vercoutre pour remplacer Christophe Revel. Portier de l’OL durant 11 saisons (113 matches), Rémy Vercoutre avait rejoint le CF Montreal (MLS) en décembre 2018 pour encadrer les gardiens de but du club canadien. C’est donc un retour aux sources pour celui qui notamment décroché 5 titres de Champion de France avec l’OL. Sous la coordination du docteur Franck Pelissier, le staff médical reste, quant à lui, inchangé. Les docteurs Jean-Marc Laborderie et Yann Fournier dirigeront la cellule médicale composée de 4 kinésithérapeutes, au club depuis de nombreuses années : Adbel Redissi (responsable), Sylvain Rousseau, Jérémy Jacquemot et Johan Howse. Yannick Pothier sera toujours en charge de la cellule vidéo, assisté d’Anthony Michel et de Geoffrey Garcia, promu de l’académie. Julien Sokol occupera le poste de Team Manager, assisté de Guy Genet. Enfin l’intendance sera dirigée, comme depuis plusieurs saisons, par Jérôme Renaud, assisté de Lotfi Elajabi et de François Lopez. L’ensemble du staff professionnel masculin, qui s’est engagé pour 2 saisons, reprendra au Groupama OL Training Center le mardi 29 juin avant le retour des joueurs (hors internationaux) le jeudi 1er juillet».Le travail peut commencer !