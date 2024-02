CdF, OL-LOSC : incertitude autour de Saïd Benrahma

Après une précieuse victoire en Ligue 1 dimanche face à l’Olympique de Marseille, l’OL va enchaîner mercredi soir avec un nouveau match au Groupama Stadium. En effet, les Rhodaniens vont affronter le LOSC en Coupe de France. Mais Pierre Sage ne pourra pas compter sur tout le monde.

En conférence de presse, le technicien âgé de 44 ans a indiqué qu’il devra faire sans Henrique et Dejan Lovren, tous les deux forfaits. Même chose concernant Johan Lepenant, absent depuis plusieurs semaines pour cause de blessure. Concernant Saïd Benrahma, l’OL ne sait pas encore s’il pourra jouer ou non puisqu’il pourrait purger un match de suspension, précise nos confrères du Progrès présents sur place.