L'Atlético de Madrid prête Ivan Saponjic à Cadix

Transféré de Benfica à l'été 2019, l'avant-centre serbe Ivan Saponjic, 23 ans, s'attendait sûrement à jouer un peu plus à l'Atlético de Madrid. En un an et demi dans la capitale espagnole, le natif de Nova Varos n'aura fait que 5 apparitions, dont une seule comme titulaire. Il n'aura jamais fait trembler les filets.

Moussa Dembélé arrivé il y a quelques jours, l'horizon semble barré pour Saponjic. Joueur et staff ont trouvé la solution : l'attaquant serbe part en prêt chez le promu Cadix, jusqu'à la fin de cette saison. Le promu est 9e de Liga et cherchait un soutien à Alvaro Negredo devant.