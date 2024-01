Rennes-Nice : les compositions officielles

Rennes comme Nice ont bien commencé leur année en remportant son match de coupe de France la semaine dernière - respectivement contre Guingamp et Auxerre - et reprennent le chemin de la Ligue 1 ce soir (un match un suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Les Aiglons pourraient profiter du faux pas de Monaco contre Reims afin d’accroître son avance en tant que dauphin du PSG. Quant aux Rouge et Noir, cela permettrait de relancer la mécanique et viser plus haut que le ventre mou du championnat.

Julien Stephan utilise un 3-4-3 dans lequel Truffert est titulaire en tant que piston gauche alors qu’il est en pleine rumeur de transfert à l’OM. Les frères Doué sont alignés dès le coup d’envoi, Désiré sur le flanc droit, profitant de la blessure de Gouri et Guéla dans la défense à 3. Francesco Farioli a dû composer son 4-3-3 en prenant en compte les absences de Boudaoui et Boga partis à la CAN mais Moffi a différé son départ pour être présent ce soir. Il est donc aligné à la pointe de l’attaque au côté de Guessand et Laborde.

Les compositions officielles :

Rennes : Mandanda - G.Doué, Omari, Theate - Le Fée, Santamaria, Bourigeaud, Truffert - D.Doué, Kalimuendo, Terrier

Nice : Bulka - Lotomba, Ndayishimiye, Dante, Bard - Claude-Maurice, Sanson, Rosario - Guessand , Moffi, Laborde