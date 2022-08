OM : la première réussie d'Eric Bailly

La suite après cette publicité

Arrivé il y a une semaine à peine, Eric Bailly a déjà foulé le pelouses de l'Hexagone sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Le défenseur, prêté par Manchester United à l'OM avec une option d'achat, a connu ses premières minutes contre l'OGC Nice (victoire 3-0) en entrant en cours de jeu. Mais ce mercredi soir, à l'Orange Vélodrome, contre Clermont (1-0), il a goûté à sa première titularisation.

Une première devant son public importante pour lui. « C'est une grande victoire, c'était très important ma première ici. Je me suis senti chez moi. C’était important de commencer avec une victoire. J’ai eu une bonne préparation avant d’arriver. J’étais prêt. Mes coéquipiers m’ont mis dans le bain », a-t-il ainsi commenté en zone mixte d'un air un brin timide.

Des chiffres impressionnants

Utilisé dans l'axe central de cette défense à trois, son calme a pu aider Mbemba, Gigot puis Balerdi, même si la fin de rencontre a été un peu tendue. Mais pour lui, peu importe à quel poste il évolue : « c’est une défense à trois. Pour moi, j’ai parlé au coach, pour apporter mon expérience. Le coach a préféré me mettre au milieu. Mais peu importe, à gauche ou à droite ».

Un peu de sérénité et de belles statistiques. Il a joué 71 ballons, dans une rencontre dominée par l'OM, pour 63% de duels remportés, trois ballons récupérés, trois tacles effectués et 84% de passes réussies. À son actif aussi, deux petites fautes, dont une très intelligente loin des buts gardés par Pau Lopez en fin de rencontre. Il a été partout et c'est de bon augure, alors que le calendrier de l'OM va commencer à se compliquer.