Les propos très inquiétants des stars du FC Barcelone avant Newcastle

Le FC Barcelone a bataillé, le FC Barcelone a galéré, mais le FC Barcelone a obtenu une victoire précieuse à San Mamés samedi soir (1-0), et ce en bonne partie grâce à un nouveau coup de génie de Lamine Yamal. Un succès qui permet aux Blaugranas de conserver quatre points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga, tout en s’étant débarrassé d’un déplacement toujours difficile à négocier. Et ce, quelques jours seulement avant ce rendez-vous décisif face à Newcastle en huitièmes de finale de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Mais comme c’est le cas dans beaucoup d’autres gros clubs européens confrontés à un calendrier infernal, les joueurs du FC Barcelone commencent à tirer la langue. Hansi Flick a d’ailleurs fait tourner à Bilbao, à l’image d’un Pedri entré en jeu pour la deuxième période. Après la rencontre, plusieurs joueurs catalans ont ainsi évoqué une fatigue accrue dans l’effectif.

Les joueurs du Barça au bord de la rupture

« Je ne suis pas si fatigué que ça. Je me sens bien, fatigué du dernier match, mais il y a d’autres joueurs qui sont bien plus fatigués que moi », a expliqué Raphinha, lui aussi entré dans la deuxième période de ce match intense et qui s’est décidé en deuxième période. Si le Brésilien affirme être en forme, il avoue donc que ce n’est pas le cas de tout le monde dans l’effectif blaugrana.

La suite après cette publicité

« C’est difficile de récupérer en si peu de jours. Personnellement, j’étais fatigué, et mardi on a une autre bataille à livrer », a pour sa part expliqué Fermin Lopez. « On était très fatigués pour jouer aujourd’hui, c’est pour ça que je n’ai pas joué depuis le début ce soir », a de son côté lancé Pedri. Et on retrouvera les Barcelonais à l’œuvre dès mardi soir, avec un déplacement sur la pelouse de Newcastle qui s’annonce aussi intense qu’épuisant pour la bande de Lamine Yamal.