Real Madrid : Kylian Mbappé finalement bien présent contre la Sociedad

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid Real Sociedad

Il y avait un peu de suspense ces dernières heures autour de la présence ou non de Kylian Mbappé face à la Real Sociedad ce samedi soir. Le Français était annoncé out en début de semaine après une gêne musculaire. Mais ce vendredi, en conférence de presse, Alvaro Arbeloa expliquait qu’il avait finalement pu s’entraîner normalement et qu’il serait disponible.

Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @RealSociedad
Alors simple coup de bluff ou vraie info ? Ce samedi matin, le Real Madrid a dévoilé son groupe pour cette affiche de la Liga. Et Mbappé est bien convoqué pour ce match tout comme les Français Camavinga et Tchouaméni. À noter que Trent Alexander-Arnold enchaîne une deuxième convocation de suite en Liga ce qui n’était plus arrivé depuis début décembre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
