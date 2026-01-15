Mercato : le FC Barcelone prépare 2 départs

Contrairement à son ennemi juré, qui n’a aucune intention de mettre la main à la poche cet hiver, le FC Barcelone a déjà frappé un joli coup en faisant revenir João Cancelo dans ses rangs. Hansi Flick avait demandé du renfort en défense, et sa direction s’est mise au diapason pour le satisfaire. Une recrue supplémentaire pourrait aussi débarquer d’ici le début du mois de février, notamment si une bonne opportunité se présente au poste de défenseur central.

Mais il pourrait aussi y avoir des départs. Et pas des moindres. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo explique que ce jeudi est un jour très important pour le mercato du club catalan. D’abord, Marc-André ter Stegen est concerné. De retour après sa blessure, l’Allemand avait rejoué contre Guadalajara en décembre, en Copa del Rey, mais son avenir à Barcelone est très flou.

Porte ouverte pour certains, porte fermée pour d’autres

Dans le cas où il reste sur le banc face à Santander en Copa del Rey ce soir - et Hansi Flick a déjà laissé entendre que Joan Garcia a des chances d’être le titulaire - son avenir serait scellé. Dans le même temps, les négociations avec Girona sont toujours d’actualité, et le Barça ne devrait pas mettre trop d’obstacles à un départ du gardien allemand, qui retrouverait du temps de jeu pas très loin de Barcelone en vue du prochain Mondial.

Autre joueur qui a des chances de partir : Marc Bernal. Peu utilisé par Hansi Flick, il est convoité par plusieurs écuries de Liga, dont Girona, mais aussi Oviedo, qui sont prêtes à lui offrir une place de titulaire sur la deuxième partie de saison. Une non-titularisation ce soir serait là aussi un désaveu et une confirmation que la porte est ouverte pour lui. En revanche, le Barça insiste : Roony Bardghji, qui réalise des performances intéressantes quand il est aligné, ne partira pas cet hiver, et Hansi Flick compte sur lui pour les mois les plus importants de la saison.