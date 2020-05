Monaco : un courtisan de luxe se place pour Pietro Pellegri

En 2018, l’AS Monaco pensait avoir réalisé un gros coup en déboursant pas moins de 25 M€ pour enrôler Pietro Pellegri. Âgé à l’époque de 16 ans, l’Italien, qui évoluait au Genoa, était considéré comme l’un des meilleurs espoirs transalpins à son poste, après seulement 9 petites apparitions en Serie A entre 2016 et fin 2017 (3 buts).

Une réputation consolidée entre autres par deux records à son actif : celui du plus jeune joueur de l’histoire du championnat italien à disputer un match de Serie A (15 ans et 280 jours) et celui du buteur le plus précoce de la ligue italienne (16 ans et 72 jours). Malheureusement pour le joueur et l’ASM, le corps de l’attaquant va changer la donne.

Pellegri sort d'une saison blanche

Victime de blessures à répétition (pubalgie, blessure à l’aine, claquages tendineux), Pellegri n’a joué que 6 rencontres de Ligue 1 (1 but) depuis 2018. Pire, il a vécu une saison 2019/2020 blanche, sans aucune rencontre disputée. Au total, ce sont d’ailleurs plus de 600 jours d’indisponibilité à déplorer. Pourtant, Pellegri pourrait animer le prochain mercato.

Le mois dernier, il se murmurait que Monaco aimerait prêter son joueur et qu'un retour en Italie était envisagé. Aujourd'hui, le Daily Mail relaie une information de Sky Italia selon laquelle Manchester United serait sur le coup. Une nouvelle flatteuse pour le Monégasque même si un avenir à Old Trafford ne lui permettrait pas vraiment de relancer sa carrière avec un temps de jeu conséquent. Car si son talent est reconnu, Pellegri a besoin avant tout de jouer pour retrouver le goût du terrain après toutes ses épreuves.