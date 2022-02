Javier Tebas annonce Mbappé et Haaland au Real Madrid

Comme très souvent depuis plus d'un an maintenant, les noms de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland sortent du côté de l'Espagne et notamment du Real Madrid. Et ce ne sont pas les dernières déclarations du président de la Liga Javier Tebas qui vont calmer les médias espagnols.

Lors de la présentation de la 3eme convention sportive ISDE qui se tiendra à Madrid, Javier Tebas est revenu sur divers sujets comme l'idée d'une Superleague qui avait animé l'actualité il y a un an. Mais selon lui, la Liga n'a pas à s'en faire, car le Real Madrid va recruter les deux stars du football. «Vous pouvez voir comment va la Juventus et comment va le Barça économiquement. Mais Madrid va reprendre Mbappé et Haaland et les autres sont à moitié morts. L'arrivée de Mbappé est une excellente nouvelle pour la Liga», a-t-il déclaré. A suivre...