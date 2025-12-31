Menu Rechercher
Commenter 30
CAN

CAN 2025 : un supporter de la RDC devient une star des tribunes au Maroc !

Par Valentin Feuillette
1 min.
La RD Congo @Maxppp

Depuis le début de la CAN au Maroc, un supporter de la République démocratique du Congo attire toutes les attentions. Michel Kuka Mboladinga, surnommé « Lumumba », assiste aux matches debout, immobile du coup d’envoi au coup de sifflet final. Son attitude singulière en a fait une véritable mascotte de la compétition, au point que de nombreux spectateurs se pressent autour de lui après chaque rencontre pour prendre des photos.

La suite après cette publicité
Africa Facts Zone
A DR Congo fan stands for 90 minutes at all their games in honour of Patrice Lumumba at AFCON 2025.

He has become a celebrity in Morocco during the AFCON.
Voir sur X

Ce surnom est un hommage à Patrice Lumumba, figure majeure de l’indépendance congolaise et premier Premier ministre du pays en 1960. Artiste et animateur, Michel Kuka Mboladinga explique cette mise en scène comme une expression de son travail et de sa foi. Il compte poursuivre ce rituel lors du huitième de finale très attendu face à l’Algérie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (30)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Rép. Dém. Congo

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Rép. Dém. Congo Flag République Démocrate du Congo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier