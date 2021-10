Mercato Chelsea : les 3 dossiers chauds de Thomas Tuchel

Leader du classement de Premier League, Chelsea poursuit sur sa lancée après son sacre en Ligue des Champions et sa victoire sur Supercoupe d’Europe contre Villarreal. Talonnés par Liverpool, les Blues ont les arguments pour aller décrocher leur septième titre national. Le club entraîné par Thomas Tuchel possède la deuxième meilleure attaque (23 buts), mais surtout la meilleure défense du Royaume (3 buts encaissés).

Une assise défensive qui fait le bonheur de Tuchel, même si ce dernier espère qu’aucun grain de sable ne viendra enrayer la machine. Car l’arrière-garde de Chelsea se trouve dans une situation pour le moins compliquée : trois de ses titulaires seront en fin de contrat en juin prochain. Antonio Rüdiger (28 ans), Cesar Azpilicueta (32 ans) et Andreas Christensen (25 ans) n’ont en effet toujours pas signé de prolongation. Capitaine des Blues, Azpilicueta attend un signe de ses dirigeants, mais il a déjà fait savoir que sa préférence était de rester à Stamford Bridge.

« Je ne suis pas inquiet. Je me sens pleinement en confiance avec le club en ce moment. C'est vrai que mon contrat se termine en juin, mais je suis juste concentré sur la suite, m'entraîner et jouer du mieux que je peux. Tout se fera naturellement. Je n'ai plus besoin de m'occuper de quoi que ce soit. Je dois continuer à faire les choses que je fais et tout s'arrangera tout seul. J'aime être ici, je me sens aimé depuis que je suis arrivé. Mon objectif est de rester ici le plus longtemps possible », déclarait-il avant la réception du Zenit en Ligue des Champions le mois dernier.

Chelsea sous pression

De son côté, Rüdiger se montre un peu plus évasif. Tout du moins médiatiquement. Silencieux sur son avenir, l’Allemand se sait très courtisé. Le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont en effet très intéressés par ses services. La pression est donc plus que jamais sur les épaules des Blues, d’autant que leur joueur a déjà éconduit une proposition de 140 000€ hebdomadaires. Gourmand, Rüdiger aimerait toucher au moins 200 000€ par semaine et se trouver dans la fourchette des plus gros salaires du club avec Lukaku, Kanté ou Werner. Enfin, Tuchel devra également se battre pour un élément qui a su s’imposer petit à petit dans la défense centrale londonienne : Christensen.

Hier, dans les colonnes du Guardian, le coach des Blues a avoué qu’il s’était peut-être trompé sur le Danois. « Certains sont plus bruyants, d'autres agressifs, d'autres plus calmes. C'est un gars calme, un joueur très intelligent, et parfois vous pouvez peut-être être un peu induit en erreur en le jugeant sur sa personnalité, car c'est un défenseur dur et c'est un gars qui n'hésite pas à faire des tacles durs pour remporter des duels et à monter en puissance. Il a trouvé sa place. Il est très fort, très fiable et il n'a pas atteint ses limites, car à son âge il y a encore de la place pour s'améliorer. Il peut être un meilleur défenseur pour nous dans les années à venir et j'espère qu'il le sera, car il vient de l'académie. »

Sauf que la presse anglaise indique que les négociations entre le Scandinave et Chelsea n’avancent pas. À l’instar de Rüdiger, Christensen a reçu une proposition des Blues (un contrat de quatre ans avec une cinquième année en option), mais il n’y a pas donné suite. Bien conscients d’être en position de force, ces trois-là semblent attendre un geste plus conséquent de la part de leurs dirigeants, surtout après un été 2021 de rêve. Affaire à suivre.