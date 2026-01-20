Menu Rechercher
Le nouveau business juteux de Brahim Diaz avec Antoine Griezmann

Brahim Diaz fait énormément parler de lui ces derniers jours, forcément, après ce penalty manqué en finale de la CAN. Si certains à Madrid ont peut qu’il ait pris un gros coup au moral, Diaz peut au moins se consoler avec ses business hors-terrain qui fonctionnent plutôt bien.

Effectivement, Defensa Central indique que WTR ONE, une entreprise de boissons énergétiques dans laquelle il vient d’investir avec Antoine Griezmann, se porte très bien. Il s’agit de boissons plutôt haut de gamme, riches en vitamines, réalisées avec des arômes et des produits naturels, et le pack de 12 bouteilles coûte 29,95 euros.

