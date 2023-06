La Premier League veut rapatrier Romain Saiss !

Il y a un an, alors qu’il était en fin de contrat du côté de Wolverhampton, Romain Saiss rejoignait Besiktas. Le capitaine de la sélection marocaine, qui avait refusé des offres des pays du Golfe, souhaitait rester dans un Championnat compétitif à quelques mois seulement de la Coupe du Monde au Qatar. Un pari réussi pour le défenseur central de 33 ans puisqu’il a brillé lors du Mondial héroïque des Marocains. Capitaine exemplaire, leader de vestiaire, il a été l’un des meilleurs à son poste pendant toute la compétition en étant la tour de contrôle de son équipe. Des performances qui ont confirmé que du haut de ses 33 ans, l’ancien joueur d’Angers n’avait jamais été aussi bon de sa carrière.

La suite après cette publicité

Alors forcément, dans la foulée de son excellent Mondial, Romain Saiss a été dans le viseur de plusieurs clubs en Europe et de nouveau dans les pays du Golfe. De son côté, après 6 mois à Besiktas, Saiss n’avait pas caché ses envies d’ailleurs, lassé par l’instabilité du club turc. Mais il avait finalement décidé de finir la saison pour le plus grand bonheur de son club qui a donc pu se reposer sur ses qualités pour aller chercher la 3e place du Championnat (21 titularisations). Mais cet été, l’avenir de Romain Saiss sera encore remis sur la table. Son profil plaît, il est grandement ouvert à un départ et Besiktas le sait.

À lire

EdF : Wesley Fofana revient sur la saison difficile de Chelsea

Nottingham Forest toujours chaud

Selon nos informations, comme lors du mercato hivernal, Nottingham Forest est fortement intéressé par l’idée de faire revenir Romain Saiss en Premier League. Un championnat que connaît très bien l’international marocain (74 sélections) pour avoir tout connu du côté de Wolverhampton pendant six saisons. Les Reds, qui ont réussi à se maintenir dans l’élite, veulent miser sur le profil expérimenté de Saiss pour pérenniser le club dans l’élite anglaise. Mais il y aura de la concurrence sur ce dossier puisqu’Everton souhaite aussi récupérer le Marocain.

La suite après cette publicité

Les Toffees sont passés tout proches de la catastrophe en arrachant le maintien à la dernière journée. Avec une défense très friable, la direction veut donc se renforcer à ce poste. Des clubs français sont également sur le dossier. Selon nos indiscrétions, Romain Saiss a aussi reçu une grosse offre d’un club au Qatar. Mais le joueur veut absolument rester en Europe pour rester compétitif avant les prochaines échéances en sélection (CAN 2024, CAN 2025 voire le Mondial 2026). Après une saison passée en Turquie, Romain Saiss pourrait donc bien faire son retour en Angleterre.