Serie A : Naples devra attendre pour le titre, la Cremonese et le Hellas Vérone dos à dos, Sassuolo renverse Empoli en fin de rencontre

Quelques heures après la superbe rencontre entre l’Inter Milan et la Lazio Rome (3-1), trois autres matchs avaient lieu ce dimanche après-midi en Italie, dans le cadre de la 32ème journée de Serie A. Le Hellas Vérone se déplaçait à la Cremonese, au stade Giovanni Zini. Les joueurs de Davide Ballardiniont ouvert le score dans le sillage de David Okereke (9e), avant que Simone Verdi n’égalise dans les dernières minutes (75e) pour verrouiller le nul (1-1). En Emilie-Romagne, Sassuolo ouvrait les portes de son Mapei Stadium à Empoli pour un duel de milieu de tableau. Malgré une réalisation signée Nicolò Cambiaghi (11e), les Neroverdi ont battu les Toscans (2-1) grâce à un doublé de Domenico Berardi (82e, 90e+7 sp), pourtant réduits à dix après l’exclusion d’Andrea Pinamonti (74e).

La suite après cette publicité

Les yeux étaient néanmoins rivés sur la Campanie pour le derby régional. Sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona, le héros du jour aurait pu être Mathías Olivera qui a marqué le premier but de Naples mais c’était sans compter Boulaye Dia qui a égalisé (84e) pour climatiser toute la ville de Naples (1-1). Au classement, les Napolitains restent en tête et plus que jamais proches du titre. Empoli campe la 15ème position derrière la Salernitana 14ème et Sassuolo 13ème. Le weekend prochain, les joueurs de Salerne accueilleront la Fiorentina, Naples ira à Udine pour le titre, Empoli jouera à domicile contre Bologna et Sassuolo se rendra dans la capitale pour y affronter la Lazio. Le Hellas Vérone défiera l’Inter Milan en Vénétie et la Cremonese tentera de résister à l’AC Milan, au cours de la 33ème journée du championnat italien.

À lire

JT Foot Mercato : le plan de Naples pour garder ses héros après le titre