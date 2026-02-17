Menu Rechercher
Ligue des Champions

Thierry Henry allume Pestrianni

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Vinicius face à Benfica @Maxppp
Benfica 0-1 Real Madrid

Gianluca Prestianni n’est pas encore n titulaire incontournable du Benfica mais il est entré sur la scène européenne de la pire des manières ce mardi soir. Sur les images, on le voit se recouvrir la bouche avec son maillot avant de lâcher quelques mots à Vinicius Jr. Qui s’est ensuite précipité vers l’arbitre de la rencontre, M. Letexier, pour lui assurer que le joueur argentin l’avait traité de "singe". S’en est suivi une longue séquence où les Madrilènes ont hésité à reprendre le jeu.

Et ce fait est largement commenté par les consultants sur tous les plateaux à travers l’Europe. Et notamment celui où on trouve Thierry Henry. « Mais quel homme est Prestianni ? S’il s’est couvert le visage, il ne peut pas dire qu’il n’a rien dit », a-t-il lâché, avant que son acolyte Micah Richards soit encore plus cash. « C’est un lâche », a-t-il lancé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
