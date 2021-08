Premier League : Liverpool s'impose avec la manière contre Norwich City

Après avoir perdu son titre de champion l'an dernier au profit de Manchester City, Liverpool retrouvait la Premier League pour l'exercice 2021/2022. Les Reds pouvaient notamment compter sur un retour marquant puisque Virgil van Dijk était associé à Joël Matip en défense centrale. Kostas Tsimikas prenait la place d'Andrew Robertson blessait tandis que devant Mohamed Salah, Sadio Mané et Diogo Jota étaient associés en attaque. De son côté, Norwich City misait aussi sur un 4-3-3 avec Lukas Rupp, Billy Gilmour et le Français Pierre Lees-Melou dans l'entrejeu. Devant, Milot Rashica et Todd Cantwell accompagnaient Teemu Pukki en attaque et formaient un trio alléchant. Dans une enceinte de Carrow Road pleine, les Canaries démarraient mieux et tentaient de vite se démarquer en contre-attaque. Todd Cantwell et Milot Rashica attaquaient souvent la profondeur. La première situation était pour les Reds, mais la déviation de la tête de Sadio Mané dans la surface n'était pas suivie par un partenaire (6e).

Liverpool montait tout doucement en puissance et Kostas Tsimikas multipliait les montées côté gauche. Lancé, le Grec centrait fort devant le but et obligeait Ben Gibson à concéder le corner (10e). Sur le coup de pied de coin, Naby Keita était trouvé sur la droite de la surface et remisait dans la boite. Diogo Jota plaçait une tête, mais Tim Krul détournait d'une claquette au-dessus son but (11e). La réponse de Norwich arrivait, mais Teemu Pukki manquait de peu de dévier le ballon d'un coup de casque (13e). Mais c'était bien Liverpool qui dominait son sujet et Mohamed Salah lancé sur la droite de la surface par Trent Alexander-Arnold voyait son tir être repoussé par Tim Krul (18e). Suite à un corner, Alex Oxlade-Chamberlain manquait sa tentative lointaine (19e). Norwich City essayait de répondre dans la verticale et Teemu Pukki testait Alisson Becker (20e). Mohamed Salah se fendait ensuite d'une lourde reprise qui passait tout juste à gauche du but de Tim Krul (23e).

Mohamed Salah impliqué sur les trois buts

À force de dominer, Liverpool réussissait finalement à prendre l'avantage. Sur la droite, Trent Alexander-Arnold portait le ballon et centrait vers la droite de la surface. Mohamed Salah manquait son contrôle, mais cela profitait à Diogo Jota qui ouvrait le score (1-0, 26e). Passeur, Mohamed Salah était proche d'inscrire le deuxième but, mais Pierre Lees-Melou repoussait de justesse en se jetant devant sa ligne (34e). Malgré une réaction avant la pause de Norwich City, le score n'évoluait pas. Au retour des vestiaires, Liverpool voulait se mettre à l'abri et il fallait une belle intervention de Max Aarons pour empêcher Sadio Mané de marquer (49e). Cela n'était que retardait une issue évidente. Entré à l'heure de jeu à la place de Diogo Jota, Roberto Firmino a ouvert son marqueur but.

Le Brésilien qui sort d'une saison compliquée s'est fendu d'un bien joli but suite à un centre de Mohamed Salah (2-0, 65e). Dans un grand soir, l'ailier égyptien était vigilant suite à un corner mal dégagé par la défense. Ajustant Tim Krul sur la gauche, Mohamed Salah inscrivait le troisième but des siens (3-0, 74e). Un avantage important qui aurait même pu être plus important si Mohamed Salah avait mieux ajusté sa reprise (80e). Norwich City passait proche de réduire l'écart via Pierre Lees-Melou, mais Alisson Becker se montrait impeccable (87e). Finalement le score n'évoluait plus. Avec cette victoire 3-0, Liverpool débute sa saison avec la manière contre une équipe de Norwich City qui ne se rassure pas. Prochaine sortie samedi prochain pour les Reds contre Burnley, les Canaries défieront Manchester City.

