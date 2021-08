AC Milan : Jens Petter Hauge file à l'Eintracht Francfort

Sur le départ depuis plusieurs semaines, l'ailier norvégien de l'AC Milan Jens Petter Hauge débarque à l'Eintracht Francfort sous la forme d'un prêt avec une option d'achat sous certaines conditions, peut-on lire dans le communiqué. Si le montant de l'option n'est pas communiqué, la presse italienne parle d'une clause estimée à 12 millions d'euros.

L'international norvégien aux 3 sélections quitte la Lombardie après l'avoir rejoint l'été passé en provenance du FK Bodo/Glimt, mais n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable au sein de l'équipe rossonera : seulement 10 titularisations en 27 matchs disputés toutes compétitions, inscrivant 8 buts (3 en qualifications de Ligue Europa, 3 en Ligue Europa et 2 en Serie A) et délivrant 3 passes décisives (2 en qualifications et 1 en EL).