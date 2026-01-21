Ligue 1
Branco van den Boomen prêté à Angers
C’est un visage bien connu de la Ligue 1 qui effectue son retour dans notre championnat. Deux ans et demi après son départ de Toulouse, Branco van den Boomen revient en France par le biais d’un prêt de six mois du côté d’Angers. L’annonce est officielle.
Angers SCO @AngersSCO – 21:02
Angers SCO est très heureux d’annoncer l’arrivée de Branco van den Boomen ✍️Voir sur X
Le milieu néerlandais est prêté jusqu'à la fin de la saison par l'@AFCAjax.
Bienvenue en Anjou, Branco 🖤🤍
Longuement blessé au dos durant la première partie de saison à l’Ajax, le milieu de terrain de 30 ans n’est apparu qu’à une seule reprise. Il aura sans doute besoin d’un peu de temps pour retrouver du rythme et un physique capable d’enchaîner les matchs.
