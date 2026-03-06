Menu Rechercher
Barça : excellente nouvelle pour Gavi

Par Dahbia Hattabi
Bilbao Barcelone

Après seulement deux matches cette saison, face Majorque et Levante au mois d’août, Gavi (21 ans) s’est blessé. Le milieu de terrain a été touché au ménisque de son genou droit, lui qui a été opéré. Mais l’Espagnol est proche d’un retour comme l’a avoué Hansi Flick ce vendredi avant le match face à Bilbao.

« Il voyagera avec l’équipe, mais il ne fera pas partie du groupe. Il s’entraînera avec nous. Il a franchi une nouvelle étape. On verra à son retour, peut-être après la trêve, ou avant… on verra.» Son retour est visiblement imminent.

