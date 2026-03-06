Barça : excellente nouvelle pour Gavi

Après seulement deux matches cette saison, face Majorque et Levante au mois d’août, Gavi (21 ans) s’est blessé. Le milieu de terrain a été touché au ménisque de son genou droit, lui qui a été opéré. Mais l’Espagnol est proche d’un retour comme l’a avoué Hansi Flick ce vendredi avant le match face à Bilbao.

« Il voyagera avec l’équipe, mais il ne fera pas partie du groupe. Il s’entraînera avec nous. Il a franchi une nouvelle étape. On verra à son retour, peut-être après la trêve, ou avant… on verra.» Son retour est visiblement imminent.