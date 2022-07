Real Madrid : la situation de Miguel Gutierrez fait parler

La suite après cette publicité

Peu de clubs à travers l'Europe peuvent se targuer d'avoir un centre de formation aussi productif et performant que le Real Madrid. Chaque année, de nouveaux jeunes prometteurs émergent dans les équipes de jeunes de la Casa Blanca, avant d'intégrer l'équipe première quelques années plus tard, ou briller loin de Madrid si les places sont toutes prises en équipe première. En ce moment, au Real Madrid Castilla, les Merengues peuvent s'appuyer sur une génération assez intéressante, avec des joueurs comme Peter Gonzalez, l'ailier hispano-dominicain de 19 ans, et d'autres déjà bien connus comme Sergio Arribas ou Melvin Park, qu'on a déjà vu à l'œuvre avec les A.

Parmi tout ce beau monde, il y a un nom qui fait parler en ce moment à Madrid, et dont la situation agace beaucoup de supporters. Il s'agit de Miguel Gutierrez, qui avait réalisé bon nombre d'apparitions réussies sous les ordres de Zinedine Zidane lors de la saison 2020/2021. Seulement, lors de l'exercice écoulé, le latéral gauche de 20 ans n'a pratiquement pas joué avec Carlo Ancelotti, n'affichant que trois petites apparitions au compteur en Liga. Il a donc surtout dû se contenter de rencontres avec le Castilla en troisième division, avec quelques convocations en équipe première par-ci par-là, et une blessure au ménisque qui l'a bien handicapé sur la deuxième partie de saison.

Si sa situation fait couler beaucoup d'encre de l'autre côté des Pyrénées, c'est parce qu'il est considéré comme extrêmement prometteur. Et on le sait, les supporters du Real Madrid sont toujours très contents et fiers de voir des Mirlos - nom donné aux joueurs venant de l'académie - s'imposer en équipe première. Les dernières informations sont assez peu positives pour lui. On apprend ainsi dans les médias locaux que David Alaba sera utilisé en tant que latéral gauche la saison prochaine, avec Ferland Mendy derrière lui dans la hiérarchie. Les places sont donc prises, alors que Relevo indiquait hier que Carlo Ancelotti ne comptait tout simplement pas sur lui, le considérant encore trop fragile dans l'aspect défensif. Son avenir devrait donc s'écrire loin du Bernabéu.

