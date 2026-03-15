Serie A : Como renverse l’AS Rome et grimpe à la quatrième place

Ce dimanche, la Serie A nous offrait un choc pour les places européennes entre Como et l’AS Rome. Incapables de remporter leurs trois derniers matches toutes compétitions confondues, les joueurs de la capitale affrontaient des Lombards qui n’ont plus perdu depuis le 14 février dernier. Et la série de l’impressionnant Como ne s’est pas arrêté en si bonne route ce dimanche.

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Pourtant, ce sont bien les Giallorossi qui ont ouvert le score grâce au penalty converti par l’intenable Donyell Malen (0-1, 7e), auteur de cinq buts lors des six derniers matches. Devant leurs supporters, Como s’est finalement rebiffé. Alors que Douvikas a égalisé à l’heure de jeu (1-1, 59e), Diego Carlos a permis aux locaux de renverser des Romains réduits à dix suite à l’expulsion de Wesley (64e). Avec cette victoire, Como grimpe à la quatrième place et dépasse son adversaire du soir, désormais sixième.